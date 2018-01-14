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В Эстонию на учения прибыли 12 истребителей США

Воскресенье, 14 января 2018, 17:56
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В воскресенье, 14 января, на эстонской авиабазе в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США, чтобы принять участие в международных учениях.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии

Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы ​​Толедо, не делая остановок по пути.

По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валга, одна из целей будущих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения продлятся до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможные полеты и на низких высотах.

F-16 Fighting Falcon - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.

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