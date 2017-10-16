У Латвії розпочалися військові навчання НАТО за участі 11 країн

Понеділок, 16 жовтня 2017, 13:55

У Латвії розпочалися великі військові навчання НАТО "Срібна стріла-2017" (Silver Arrow 2017) за участю 11 країн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Латвії.

У навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, зокрема, з Албанії, США, Естонії, Італії, Канади, Великої Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини загальною чисельністю 3,5 тисячі осіб.

Метою навчань є підвищення функціональної сумісності Національних збройних сил Латвії і союзних військ. Ще одна мета - проведення комплексного спільного планування, оборони та бойової підтримки.

Військові навчання "Срібна стріла" розпочалися у Латвії як національні військові навчання. Однак в 2014 році численні союзники і країни-партнери вирішили приєднатися до цієї програми, відтак вона стала багатонаціональною.

Військові маневри триватимуть до 29 жовтня.