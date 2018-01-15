У Норвегії розширили урядову коаліцію

Понеділок, 15 січня 2018, 08:29

Консервативний уряд Норвегії домовився про включення невеликої центристської Ліберальної партії.

Про це повідомила прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, повідомляє Reuters.

У спільній заяві Консервативна партія Солберг, права Прогресивна партія і ліберали пообіцяли продовжити роботу зі створення суверенного фонду добробуту на трильйон доларів, однак особливих змін не анонсували.

Розширення уряду також означає подальше скорочення податків.

Вісім місць лібералів у парламенті полегшують життя Ерні Солберг, щоправда три партії разом мають 80 місць зі 169 у парламенті, тому коаліція все ще потребує допомоги християнських демократів для проходження необхідних законопроектів.

Християнські демократи підтримують прем’єрку у питаннях оподаткування, однак не згодні на входження до уряду.

Однією з умов лібералів щодо входження в уряд було збереження двох норвезьких регіонів закритими для розвідки нафти щонайменше до 2021 року. Переговори з лібералами тривали з 2 січня.

Опозиція критикує уряд Норвегії за відсутність чітких обіцянок щодо збільшення витрат на оборону задля виконання мети НАТО – 2% від ВВП.