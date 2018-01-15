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Україна посіла друге місце за обсягами постачання до ЄС вершкового масла

Понеділок, 15 січня 2018, 18:27
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Україна опинилася на другому місці після Нової Зеландії за обсягами постачання до ЄС вершкового масла.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала торговий представник України Наталія Микольська.

У січні – листопаді 2017 року в ЄС було ввезено 2,3 тисячі тонн вершкового масла, при цьому річні обсяги поставок у порівнянні з 2016 роком збільшено майже всемеро.

"Схожі тенденції і на глобальному ринку. За даними наших колег зі США, у січні – жовтні 2017 року Україна – восьма у світі за обсягами експорту масла із загальним обсягом у 20,8 тис. тонн і річним зростанням у три рази", - повідомила Микольська.

За результатами 2017 року Україна вже традиційно посідає перші місця у постачанні збіжжя до ЄС.

Нагадаємо, у період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році.

За перші 10 днів 2018 року Україна повністю вичерпала квоту на безмитні поставки меду, виноградного і яблучного соків в Євросоюз.

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