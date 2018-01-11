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Польський прем’єр: 5% українців у Польщі походять з охопленого війною Донбасу

Четвер, 11 січня 2018, 12:36
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У Польщі перебувають 1,5 млн українців, 5% з яких є вихідцями з територій, де триває війна.

Про це під час розмови з іноземними журналістами у Варшаві у середу заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє TVN 24

"Ми хочемо переконати наших партнерів в Європейському союзі, що ми виконуємо нашу частку зобов'язань по міграції, але наша ситуація відрізняється від ситуації в Італії чи Греції. Сирія або Лівія не є єдиними чутливими і важкими регіонами, коли мова заходить про походження міграції", - заявив глава польського уряду.

У цьому контексті Моравецький згадав про велику міграцію до Польщі з України, заявивши, що сьогодні  Польщі перебувають близько 1,5 мільйонів українців, з яких приблизно 5% походять з території Донбасу, де ведеться війна.

За його словами, Польща відстоює позицію, що допомагати біженцям з Близького Сходу та Африки потрібно у місцях їх походження. Серед прикладів допомоги у місцях походження міграції прем'єр-міністр згадав про участь польського уряду, зокрема, в Європейській ініціативі по розширенню економічних інвестицій.

Раніше Моравецький повідомив президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру, що конфлікт на сході України призвів до того, що у Польщі опинилися багато українців, які тікають від війни.

Моравецький у перший же день затвердження на посаді голови кабінету міністрів заявив, що Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.

Посольство України в Польщі оприлюднило заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

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