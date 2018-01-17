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Українці втричі частіше скаржаться на своїх роботодавців у Польщі

Середа, 17 січня 2018, 17:17
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За рік кількість скарг, які українські заробітчани у Польщі направляють до Державної інспекції праці, зросла майже на 300%.

Найчастіше українці скаржаться на невиплату зарплатні, пише видання Gazeta Prawna.

У 2017 році Державна інспекція праці отримала 1433 скарг від українців, лише 21% з них задовольнили. Це майже в втричі більше, ніж минулого року. І понад у сто разів більше, ніж у 2014 році.

Як зазначив голова Асоціації правової допомоги доктор юридичних наук Вітольд Клаус, багато трудових мігрантів зіштовхуються з порушеннями, які виникають і у стосунку до поляків. Наприклад, отримують від роботодавців цивільно-правові договори замість трудових угод , не отримують зарплатню та передбачені законом відпустки.

Ці дані підтверджує статистика Державної інспекції праці. Кожен третій українець скаржаться на невиплату зарплатні. Крім того, вони скаржаться на відсутність підписаного договору, несплату мінімальної заробітної плати, відсутність відшкодування витрат на відрядження і на невидачу  сертифікату праці.

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