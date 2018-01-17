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Українка стала підприємницею року в Словаччині

Середа, 17 січня 2018, 17:41
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Українка Ольга Бусо родом із Закарпаття здобула титули "підприємець-інноватор" та "абсолютний переможець" у престижному національному конкурсі "Бізнес-леді Словаччини".

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Урочиста церемонія нагородження пройшла 10 січня в Братиславі під патронатом прем’єр-міністра Роберта Фіцо та Словацької бізнес-агенції.

 Ольга Бусо на церемонії нагородження

Титул "найкращого інноватора" Бусо отримала за власний стартап "Квіти любові". Це сервіс продажу та доставки квітів, який дозволяє отримувати букети у подарунок до весілля чи ювілею упродовж цілого року.

"Ідея такого сервісу виникла, коли я побувала на кількох весіллях і побачила, що стається з усіма тими квітами, які дарують нареченій. Тож подумала, чому б не створити можливість, аби наречена отримувала ці ж квіти не відразу від усіх гостей, а протягом усього року від конкретного гостя в конкретний час", – розповіла історію зародження стартапу та його суть Ольга Бусо.

Титул "абсолютного переможця" Бусо отримала за успіхи в бізнесі, оскільки вона є засновником 12 компаній у кількох країнах.

Власною справою українка почала займатися з 2012 року після переїзду до Словаччини на навчання.  Її першим бізнесом став бутик українського бренду "Must Have" у Братиславі.

Конкурс "Бізнес-леді Словаччини" проводиться 18 років поспіль. Його мета - мотивувати жінок Словаччини, які вирішили займатися бізнесом, та нагородити найкращих за підсумками року.

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