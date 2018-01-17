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ЄС закликав Київ відмовитися від е-декларування активістів та нагадав про безвіз

Середа, 17 січня 2018, 19:04
Версія для друку Коментарі

Європейський союз закликав офіційний Київ скасувати е-декларування для громадських активістів, наголошуючи,  що воно створює невиправданий тиск на неурядові організації.

Про це ідеться у коментарі Представництва ЄС в Україні на запит "Європейської правди".

У Представництві наголошують, що участь громадянського суспільства в боротьбі з корупцією має першорядне значення для прогресу, досягнутого Україною, а громадянське суспільство має відігравати роль сторожового пса без надмірних перешкод і втручання.

"ЄС неодноразово закликав українську владу скасувати поправки, що розширюють зобов'язання щодо декларування активів на громадянське суспільство, зокрема, зовсім нещодавно у першій доповіді у рамках запобіжного механізму щодо безвізового режиму в грудні 2017 року", - ідеться у заяві Представництва.

У ЄС підкреслюють, що основною метою системи декларування активів є усунення потенційних невиправданих розбіжностей у добробуті державних посадових осіб, натомість декларування активів членів громадянського суспільства "не служить цій меті, а скоріше накладає невиправданий тягар і тиск неурядові організації".

ЄС і Україна згодні з тим, що пропоновані правила прозорості фінансової звітності для НУО повинні бути узгоджені з Радою Європи та іншими міжнародними стандартами, що виражено в спільній заяві Ради Асоціації Україна-ЄС від 8 грудня 2017 року, зазначають у Представництві ЄС.

"Це питання, як і раніше, є пріоритетною сферою взаємодії ЄС з українською владою на всіх рівнях", - наголосили у Представництві Євросоюзу. 

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