Комісар Ган: е-декларування активістів варто скасувати до саміту Україна-ЄС

Четвер, 01 червня 2017, 19:00

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган стверджує, що детально оговорив з Порошенком проблему законодавчих норм, які зобов’язують громадських активістів подавати декларації разом із державними службовцями.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Комісар Ган наголосив, що в ЄС наполягають на виправлення помилок, яких Україна припустилася при ухваленні законодавства щодо протидії корупції: "Недостатньо лише створити агенції (антикорупційні органи), але треба також дійти до того, коли вони ефективно виконують обов’язки".

Він нагадав про претензії, що неодноразово звучали від ЄК, зокрема щодо норми про е-декларування громадських активістів, а також зазначив, що детально обговорив це із президентом Порошенком. "Це, зокрема, є причиною того, чому я запізнився", - додав він.

Йоганес Ган висловив очікування, що Україна вирішить дану проблему у найближчі півтора місяці.

"Ми маємо всі можливості вирішити цю проблему до саміту Україна-ЄС, якій відбудеться в липні", - заявив він.

Як відомо, для вирішення даної проблеми Верховна рада має внести зміни до закону про запобігання корупції. Саміту Україна-ЄС запланований на 13 липня та відбудеться в Києві.