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Глава МЗС Швеції закликає скасувати е-декларування для активістів в Україні

Четвер, 15 червня 2017, 16:46
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Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом наголосила на необхідності внесення правок до антикорупційного законодавства щодо скасування обов'язкового електронного декларування майна і доходів для антикорупційних активістів.

Про це вона сказала на прес-конференції у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що громадянське суспільство буде активним учасником контролюючого процесу і залишиться контролюючою інстанцією, оскільки це є важливим елементом процесу реформування. Е-декларування має деякі недоліки, сподіваємося, вони будуть усунуті, щоб громадянське суспільство було активним учасником", - сказала Вальстрьом.

Міністр також наголосила на необхідності ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція).

"Швеція залишається великою прихильницею ратифікації Стамбульської конвенції про запобігання насильству до жінок. Це дуже важливе питання. Ми дуже сподіваємося, що ратифікація забезпечить більш безпечне життя для населення України", - додала вона.

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