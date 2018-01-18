Польща очікує на збільшення присутності американських військ у країні

Четвер, 18 січня 2018, 09:36

Польща розраховує на розширення кількості американських військових у країні.

Про це заявив новий глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Гербертом Макмастером у Вашингтоні, повідомляє PAP.

"Я заявив – і це є позиція польського уряду – що ми очікуємо більшої присутності американських військ у Польщі", – сказав Блащак.

"Ми гарантуємо, що ця присутність буде корисною для безпеки не тільки Польщі, але і всієї Європи, зокрема, я говорю про Центральну та Східну Європу", – додав міністр.

Візит до Вашингтону був другим закордонним візитом керівника міністерства оборони Маріуша Блащака з моменту призначення.

В ході візиту він також повідомив, що розмови про закупівлю протиракетних систем Patriot "перебувають на правильному шляху".