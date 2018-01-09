Зміна уряду в Польщі: оголошені прізвища звільнених і нових міністрів

Вівторок, 09 січня 2018, 13:32

У Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах.

Про це повідомляє TVN24.

Свої посади, зокрема, втратили глава МЗС Вітольд Ващиковський, глава МВС Маріуш Блащак, міністр оборони Антоні Мацеревич, а також міністр фінансів (цю посаду досі обіймав прем’єр Матеуш Моравецький), міністр підприємництва і технологій, міністр інвестицій і розвитку, міністр охорони здоров’я, міністр навколишнього середовища, міністр інфраструктури.

Натомість відбулися призначення нових міністрів: Тереза Червінська стала новим міністром фінансів, Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ, Йоахім Брудзінський став главою МВС, Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони.

Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури Анджей Адамчик.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що посади в уряді Польщі втратять від 5 до 10 міністрів.