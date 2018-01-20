Турецькі військові літаки завдали ударів по курдах в прикордонній зоні Сирії

Субота, 20 січня 2018, 17:54

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Турецькі військові літаки завдали авіаударів по цілях курдських силах у сирійській прикордонній зоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

Агентство відзначає, що прямі військові дії на території, яку утримують курдські повстанці, відкривають новий фронт у громадянській війні в Сирії.

Турецькі військові раніше заявили, що вони завдали ударів по укриттях та схованках трьох угруповань - PKK (Робочої партії Курдистану), PYD та YPG (Загони народної самооборони) після того, як курдські сили обстріляли турецькі позиції у Туреччині.

За словами чиновника, "Вільна сирійська армія" почала підтримувати турецьких військових в прикордонному районі Афрін.

"Операція на північному заході Сирії має мету захистити кордони Туреччини, забезпечити безпеку і стабільність в регіоні. В рамках розпочатої операції "Оливкова гілка" будуть нейтралізовані бойовики PKK/KCK/PYD-YPG та ІДІЛ, а дружнє населення Афрін звільнено від тиску і утисків терористів", - цитує Anadolu заяву Генштабу ЗС Туреччини.

Фото Anadolu

Фото Anadolu

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військова операція у сирійському прикордонному районі Афрін фактично розпочалася.

Напередодні турецькі війська обстріляли кілька курдських сіл у сирійському прикордонному районі Афрін.

Як відомо, Анкара вважає курдських повстанців у Сирії терористами, стверджуючи, що вони пов'язані з курдськими бойовиками, що воюють проти турецького уряду.