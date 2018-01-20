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Турецкие военные самолеты нанесли удары по курдах в приграничной зоне Сирии

Суббота, 20 января 2018, 17:54
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Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Агентство отмечает, что прямые военные действия на территории, которую удерживают курдские повстанцы, открывают новый фронт в гражданской войне в Сирии.

Турецкие военные ранее заявили, что они нанесли удары по укрытиям и тайникам трех группировок - PKK (Рабочей партии Курдистана), PYD и YPG (Отряды народной самообороны) после того, как курдские силы обстреляли турецкие позиции в Турции.

По словам чиновника, "Свободная сирийская армия" начала поддерживать турецких военных в приграничном районе Африн.

"Операция на северо-западе Сирии преследует цель защитить границы Турции, обеспечить безопасность и стабильность в регионе. В рамках начатой операции "Оливковая ветвь" будут нейтрализованы боевики PKK/KCK/PYD-YPG и ИГИЛ, а дружественное население Африна освобождено от давления и притеснений террористов", - цитирует Anadolu  заявление Генштаба ВС Турции.

Фото Anadolu 
 Фото Anadolu 


Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском приграничном районе Африн фактически началась.

Накануне турецкие войска обстреляли несколько курдских деревень в сирийском приграничном районе Африн.

Как известно, Анкара считает курдских повстанцев в Сирии террористами, утверждая, что они связаны с курдскими боевиками, которые воюют против турецкого правительства.

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