Україна не включала Естонію до списку офшорних країн - прем'єр

П'ятниця, 26 січня 2018, 19:21

Україна не включала Естонію до переліку офшорних територій, її було включено до переліку країн, в яких ставка нерозподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися резидентами України для розмиття податкової бази і ухилення від сплати податку на прибуток в Україні.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє сайт уряду.

"Естонська сторона була також поінформована, що НБУ не приймав жодних рішень щодо включення Естонії до списку офшорних територій", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що дія зазначеного переліку поширюється виключно на резидентів України, які подають звіт про контрольовані операції в податкові органи України, а ДФС відповідно до поданих звітів визначає ризиковані операції, що підлягають додатковому контролю, за системою виявлення ризиків, як це діє у усьому світі.

Також повідомляється, що метою уникнення можливого непорозуміння в проведенні розрахунків господарюючих суб’єктів, 24 січня НБУ надіслав до українських банківських установ директивний лист з роз’ясненням стосовно відсутності законодавчих підстав застосовувати поглиблений аналіз естонських компаній.

Раніше повідомлялося, що Ратас на зустрічі з Гройсманом та міністром фінансів України Олександром Данилюком в Давосі заявив, що Естонію необхідно негайно видалити зі списку офшорів.