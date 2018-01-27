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Земан виграє вибори президента Чехії – прогноз

Субота, 27 січня 2018, 15:55
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Чинний глава Чехії Мілош Земан виграє другий тур президентських виборів.

Про це свідчить математичний прогноз агентства Median, інформує Aktualne.

За його даними, президентські вибори виграє Мілош Земан з 53% голосів виборців. Прогноз базується на підсумуванні даних перших районів. Похибка може скласти 1,5%.

Попередній підрахунок голосів також віддає перемогу Земану. Після опрацювання понад половини голосів виборців Земан лідирує з 55%. Його опонент, екс-глава Чеської академії наук Їржі Драгош здобуває підтримку 45%.

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За тиждень до виборів одне із соціологічних опитувань показало рівні шанси кандидатів на перемогу, а інше продемонструвало лідерство Драгоша.

Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6% голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців
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