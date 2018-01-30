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Естонія вручить Україні ноту у зв’язку зі списком офшорних зон – глава МЗС

Вівторок, 30 січня 2018, 18:39
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Естонія вручить Україні ноту, в якій пояснить Міністерству фінансів України специфіку податкової системи Естонії, щоб її викреслили зі списку країн "офшорної зони".

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, повідомляє портал ERR.

"За перші тижні дії цього списку естонські підприємства зіткнулися з незручностями і безсумнівно зазнали збитків, цей інцидент безумовно погіршив економічні зв'язки Естонії та України. Для нього слід якнайшвидше знайти вирішення, щоб він не перетворився на політичну проблему в стосунках між нашими країнами", - сказав Міксер.

"Мова йде про лист віце-канцлера Міністерства фінансів Естонії Дмитра Єгорова його українським колегам, в якому він відповідно до прохання української сторони докладніше пояснює специфіку естонської податкової системи. Естонія дотримується думки, що ми помилково опинилися в цьому списку, оскільки наша податкова система не дозволяє приховувати прибуток або ухилятися від податків. Ми сподіваємося, що ці пояснення дозволять досягти мети, тобто виключення Естонії з цього списку ", - додав Міксер.

"Згідно з поясненнями української сторони, дія списку повинна поширюватися тільки на українські підприємства, яким в Естонії належать дочірні фірми, а не на естонських експортерів. Наша позиція полягає в тому, що включення Естонії в цей список невиправдане і необгрунтоване", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року український уряд схвалив рішення про включення до списку офшорних зон 22 нових країн, серед яких були Естонія та Латвія. 

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Латвії вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк офіційну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон.

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