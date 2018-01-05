Конституційний суд Молдови втретє тимчасово усунув Додона з посади президента

П'ятниця, 05 січня 2018, 12:02

Конституційний суд Молдови 5 січня вирішив, що президент Ігор Додон порушив конституцію, коли відмовився підписати закон про заборону російської пропаганди.

Про це повідомляє портал Avedarul з посиланням на рішення суду.

Суд вирішив тимчасово відсторонити президента, а його обов’язки тимчасово передати главі парламенту чи прем’єр-міністру.

Суд зазначив, що у президента немає права вето і він має підписувати закони навіть якщо вони, на його думку, не відповідають Конституції.

Ігор Додон буде вже втретє відсторонений з посади. Вперше КС призупинив його повноваження після відмови Додона затвердити міністром оборони Євгена Стурзу.

Вдруге суд припинив повноваження Додона у зв'язку з тим, що він відмовився затвердити повторно висунутих прем'єром кандидатів на пости міністрів і віце-прем'єрів.

Як повідомлялося, 4 січня Додон звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути конституційність положень законопроекту про заборону російських новин та інформаційно-аналітичних програм на радіо і ТБ.

Нагадаємо, 7 грудня парламент Молдови прийняв проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо.

Згідно із запропонованими змінами, новини, які транслюють молдовські теле- і радіостанції, можуть бути вироблені тільки в країнах ЄС, США, Канади та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).

За порушення цього пункту мовників будуть штрафувати на суму 40-70 тисяч леїв ($2300-4000), а за повторне порушення - штраф 70-100 тисяч леїв ($4000-5800).

Додон відмовився затвердити цей документ і повернув його в парламент, але депутати повторно затвердили проект правок.