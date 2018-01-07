Додону погрожують кримінальною відповідальністю за невиконання обов'язків

Неділя, 07 січня 2018, 11:33

Конституційний суд Молдови просить парламент запровадити кримінальну відповідальність за невиконання конституційних обов'язків і постанов суду.

Як повідомляє Newsmaker, про це заявив голова Конституційного суду Тудор Панциру.

За його словами, КС вже звернувся до парламенту з проханням ввести відповідальність за невиконання положень Конституції. "Є стаття в Кримінальному кодексі про невиконання рішень звичайних судів. Чому немає такої норми для рішень Конституційного суду? Така відповідальність є практично у всіх європейських країнах, тільки у нас її немає ", - зазначив Панциру.

Дана ініціатива стосується президента Молдови Ігоря Додона, який вже неодноразово відмовлявся підписувати закони та урядові призначення.

Рішенням Конситутуційного суду у таких випадках президента тимчасово відстороняють від виконання зобовязань, а повноваження підписати документ надходять главі уряду або парламенту.

Відповідне рішення було принято вже тричі. Останій раз – напочатку січня, коли Ігор Додон відмовився підписати закон про заборону російської пропаганди.