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У Франції розпочато розслідування проти Apple

Вівторок, 09 січня 2018, 08:26
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У Франції відкрито розслідування проти компанії Apple в зв'язку з навмисним уповільненням швидкості роботи деяких моделей смартфонів iPhone.

Про це повідомляє France24 з посиланням на агентство AFP.

За даними джерел, розслідування було відкрито ще у п'ятницю та ведеться спеціалістами відомства зі захисту прав споживачів, яке відноситься до Міністерства економіки Франції.

Повідомляється, що розслідування пов'язане зі скаргою асоціації "Стоп запланованому старінню" (HOP або Halte a l’Obsolescence Programmee). Компанію Apple підозрюють у навмисному скороченні терміну роботи деяких своїх продуктів.

Наразі представники Apple у Франції не надали своїх коментарів.

Як відомо, так зване заплановане старіння - комерційна практика, при якій виробники створюють свою продукцію таким чином, щоб зменшити термін її роботи, і відповідно, споживачі змушені її замінювати.

Щоб вирішити дану проблему, у Франції ще у 2015 році був прийнятий закон, який зробив цю практику незаконною.

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