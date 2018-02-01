Земан тісно контактує з русинськими сепаратистами - ЗМІ

Четвер, 01 лютого 2018, 11:20

фото

Президент Чехії Мілош Земан має тісні контакти із представниками русинської організації, яка домагається визнання русинів в Україні та автономії Закарпаття і має прямі зв’язки з РФ.

Про це повідомляє чеське видання Aktualne.

Видання відзначає, що Василь Джуган та Михайло Тяско, які входять до керівництва Всесвітньої ради підкарпатських русинів, були серед прихильників чеського президента у його виборчому штабі в суботу.

За твердженням видання, їхні контакти з Земаном тривають роками. Вони беруть участь у офіційних заходах, організованих офісом президента, а минулого року супроводжували Земана під час поїздки до Росії.

Мілош Земан та Михайло Тяско на прийнятті у чеського президента

"Хоч Джуган та Тяско протягом довгого часу живуть у Чехії, їхня програма – визнання русинського народу в Україні та автономія Закарпатської області, у минулому – Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини. Вони також виступають проти українського уряду, що часто та виразно висловлюють у соціальних мережах", - пише видання.

Офіційний Київ вважає Всесвітню раду підкарпатських русинів антиукраїнською організацією, яка підтримує контакти з Росією. "Деякі представники цієї організації відомі тісними контактами з Росією та підтримують її агресію проти України. Їхню антиукраїнську діяльність ми сприймаємо негативно", - заявив у коментарі виданню посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Президент Чехії Мілош Земан офіційно дистанціювався від Джугана та Тяска. "Немає жодних особистих відносин", - заявив прес-секретар чеського президента Їржі Овчачек.

Овчачек також заперечив, що президент підтримує вимоги русинів щодо автономії. "Це повністю внутрішня справа України", - зазначив прес-секретар.

Тяско стверджує протилежне. За його словами, президент Земан і лідер чеських ультраправих Томіо Окамура стали єдиними людьми, які підтримують вимоги русинів.

"Президент демократично сказав, що не бачить нічого поганого в тому, що русини можуть бути визнаними, якщо вони цього хочуть, у всіх сусідніх державах, і навіть в Росії, і що він не бачить причин, чому Україна не повинна визнавати русинський народ", - зазначив Тяско у коментарі виданню.