Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї до Пхеньяна

Субота, 10 лютого 2018, 10:59

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї Мун Чже Іна найближчим часом відвідати Пхеньян.

Про це заявив речник президента Південної Кореї у суботу, повідомляє Reuters.

Запрошення для Мун Чже Іна було передане під час переговорів з сестрою північнокорейського лідера Кім Йо Ин .

Як зазначається, президент Південної Кореї дав зрозуміти, що прийняв запрошення.

Якщо ця зустріч відбудеться, то вона стане першою за понад 10 років зустріччю лідерів Північної і Південної Кореї.

Південнокорейський президент після відкриття зимових Олімпійських ігор прийняв у себе офіційну делегацію Північної Кореї. Сама участь КНДР в Олімпіаді розцінюється багатьма як бажання послаблення напруженості у відносинах з Південною Кореєю.