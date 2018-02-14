Макрон пригрозив завдати удару по Сирії у разі використання хімічної зброї

Середа, 14 лютого 2018, 08:58

Президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по Сирії, якщо режим буде використовувати проти мирних жителів хімічну зброю.

Про це повідомляє France24.

"Щодо хімічної зброї, то я встановив червону лінію і я дотримуюся цієї червоної лінії. Якщо ми отримаємо переконливі докази, що використовується заборонена договорами хімічна зброя ми вдаримо туди, де ця зброя вироблена" - заявив Макрон.

"На сьогодні наші агентства, наші збройні сили не встановили, що заборонена договорами хімічна зброя використовувалася проти цивільного населення" - додав він.

Сирійський уряд неодноразово заперечував використання хімічної зброї і заявляв, що завдає ударів лише по повстанцях і бойовиках.

Нагадаємо, спеціалісти Організації з заборони хімічної зброї в рамках лабораторних досліджень довели, що уряд Сирії причетний до хімічних атак проти мирних жителів.