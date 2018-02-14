Макрон пригрозив завдати удару по Сирії у разі використання хімічної зброї

Президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по Сирії, якщо режим буде використовувати проти мирних жителів хімічну зброю.
Про це повідомляє France24.
"Щодо хімічної зброї, то я встановив червону лінію і я дотримуюся цієї червоної лінії. Якщо ми отримаємо переконливі докази, що використовується заборонена договорами хімічна зброя ми вдаримо туди, де ця зброя вироблена" - заявив Макрон.
"На сьогодні наші агентства, наші збройні сили не встановили, що заборонена договорами хімічна зброя використовувалася проти цивільного населення" - додав він.
Сирійський уряд неодноразово заперечував використання хімічної зброї і заявляв, що завдає ударів лише по повстанцях і бойовиках.
Нагадаємо, спеціалісти Організації з заборони хімічної зброї в рамках лабораторних досліджень довели, що уряд Сирії причетний до хімічних атак проти мирних жителів.