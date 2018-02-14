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Макрон пригрозил нанести удар по Сирии в случае применения химоружия

Среда, 14 февраля 2018, 08:58
Версия для печати Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил нанести удар по Сирии, если режим будет использовать против мирных жителей химическое оружие.

Об этом сообщает France24.

"Относительно химического оружия, то я установил красную линию и я придерживаюсь этой красной линии. Если мы получим доказательства, что используется запрещенное договорами химическое оружие мы ударим туда, где это оружие произведено ", - заявил Макрон.

"Сегодня наши агентства, наши вооруженные силы не установили, что запрещенное договорами химическое оружие использовалось против гражданского населения", - добавил он.

Сирийское правительство неоднократно отрицало использование химического оружия и заявляло, что наносит удары только по повстанцам и боевикам.

Напомним, специалисты Организации по запрещению химического оружия в рамках лабораторных исследований показали, что правительство Сирии причастно к химическим атакам против мирных жителей.

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