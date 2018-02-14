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НАТО відслідковує розміщення "Іскандерів" у Калінінградській області - генсек

Середа, 14 лютого 2018, 20:04
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НАТО відслідковує військову діяльність РФ в Калінінградській області і закликає до транспарентності в питанні про можливе розміщення тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Про це заявив в генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресс-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Росія багато років тому заявляла про плани розмістити "Іскандери" на постійній основі в Калінінграді. Ми бачили розміщення раніше, але їх повертали назад, вони не залишалися на постійне базування. Але ми бачимо, що Росія вкладає кошти в інфраструктуру, зміцнює присутність в Калінінграді. Я не буду коментувати, чи є там зараз "Іскандери" на постійній основі, це стосується розвідданих", - сказав Столтенберг.

"Я закликаю Росію бути прозорою. Це одна з причин важливості Ради Росія-НАТО, ми використовуємо її для повідомлення про військові навчання і військові потенціали. Ми закликаємо Росію бути транспарентною", - додав він.

Раніше міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив, що Росія розгортає в Калінінградській області  оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" для постійного базування.

Пізніше цю інформацію підтвердив голова комітету Держдуми Росії з оборони Володимир Шаманов.

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