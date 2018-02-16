Генсек ООН: настав час запровадити правила ведення кібервійни

П'ятниця, 16 лютого 2018, 16:54

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш вважає, що світ стикнувся з необхідністю встановити дозволені рамки міждержавних кібернетичних атак.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Він нагадав, що взаємні удари у кіберпросторі вже стали реальністю.

"Настав час говорити про міжнародні правові рамки ведення кібернетичної війни", - наголосив генсек ООН. Він запропонував розпочати дискусію з цього приводу на майданчику Генасамблеї ООН.

Як відомо, існують схожі за назвою міжнародні правила збройних конфліктів. "Закони та звичаї ведення війни" понад 100 років тому були закріплені низкою міжнародних конвенцій, які відтоді багато разів модифікувалися. Їх порушення є міжнародним злочином.

Водночас у кібернетичній сфері, за словами посадовця, немає єдності навіть щодо того, що вважати нападом. "Йдеться не лише про кібератаки... Дуже часто відсутній консенсус щодо того, як вписати кібернетичні війни у міжнародно-правові рамки", - наголосив він

"Мені видається, що єдина можливість це зробити – це якщо ми сядемо всі разом, за участі науковців, фахівців – і узгодимо базові правила", - наголосив генеральний секретар ООН.

Гуттеріш став першим посадовцем такого високого рівня, який ініціював узгодження правил ведення кібервійни. Водночас більш локальні ініціативи лунали і раніше. Зокрема, колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес пропонував створити світовий кіберсоюз.

Низка європейських політиків пропонували вважати кібератаки достатнім приводом для спільної контратаки НАТО.