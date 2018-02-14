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У НАТО затвердили створення двох нових штабів і центру кібербезпеки

Середа, 14 лютого 2018, 19:50
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Міністри оборони країн-членів НАТО сьогодні затвердили рішення про створення двох нових командних структур.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресс-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми прийняли рішення про модернізацію командної структури НАТО. Безпекове середовище в Європі змінилося, і НАТО реагує", - сказав Столтенберг.

НАТО створить нове командування Об'єднаних сил для Атлантики, щоб захистити морські лінії зв'язку між Північною Америкою та Європою. Альянс також створить нове командування для підтримки логістики та військової мобільності.

Столтенберг зазначив, що рішення щодо місцезнаходження нових структур і кількості персоналу буде прийнято в червні.

"Міністри обговорили запуск двох нових командних структур Альянсу. Рішення про їх місцезнаходження і необхідний рівень персоналу буде прийнято на наступній міністерський зустрічі в червні", - сказав він.

Міністри також схвалили рішення створити Центри кібербезпеки у центральному об’єднаних військових сил НАТО в Європі (SHAPE), який розташований у бельгійському Монсі.

Детальніше про модернізацію структури НАТО читайте у статті – "Стратегія опору Росії: які реформи чекають на НАТО"

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