Клімкін заявив, що Volkswagen і Adidas поплатяться за роботу в Криму

П'ятниця, 02 лютого 2018, 12:42

Україна розглядає заходи проти німецьких компаній Volkswagen і Adidas, які всупереч санкціям працюють в окупованому Криму.

Про це в інтерв’ю Rheinische Post розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Кожна спроба обійти у той чи інший спосіб санкції, запроваджені у зв’язку з анексією Криму, повинна каратися згідно з законом", - зазначив Клімкін.

За його словами, Україна зараз перебуває у процесі пошуку відповідних юридичних механізмів.

"У нашому розпорядженні є широкий спектр правових механізмів, які ми можемо використовувати. Ми перебуваємо в процесі пошуку збалансованого рішення. Проте я поки не можу розкрити деталі, оскільки тут потрібна певна конфіденційність", - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим проводить розслідування у рамках кримінальної справи про можливу роботу німецьких компаній Adidas, Puma і DHL Express на півострові.

На початку січня Клімкін заявив, що Україна не залишить без реакції діяльність на території окупованого Криму німецьких компаній Volkswagen і Adidas.