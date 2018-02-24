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За сім днів бомбардувань у сирійській Гуті загинули 505 осіб, понад 100 з них – діти

Субота, 24 лютого 2018, 14:59
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Внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Як зазначається, спостерігачі провели повторну оцінку кількості загиблих у суботу після того, як під завалами були знайдені тіла загиблих і після того як померли декілька постраждалих під час бомбардувань.

Серед загиблих – 123 дитини.

"За сім днів було вбито 505 мирних жителів, в тому числі 123 дітей" - сказав директор Сирійської обсерваторії Рамі Абдель Рахман.

Під час ударів у суботу загинули 29 людей.

Як повідомлялося, голосування Ради безпеки ООН щодо негайного встановлення перемир’я у Сирії відклали через провал переговорів щодо тексту відповідної резолюції з Росією.

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