Голосування Радбезу ООН щодо Сирії знову відклали через Росію

Субота, 24 лютого 2018, 10:14

Голосування Ради безпеки ООН щодо негайного встановлення перемир’я у Сирії відклали через провал переговорів щодо тексту відповідної резолюції з Росією.

Про це повідомляє BBC.

Голосування за резолюцію, яка вимагає встановити 30-денне перемир’я у Східній Гуті, перенесли на полудень суботи (19.00 за Києвом).

Голосування вже неоднаразово переносилося саме через позицію Росії. Західні дипломати звинувачують РФ, ключового союзника сирійського режиму, у тому, що та намагається виграти час для вирішального удару військ Асада по контрольованій повстанцями Східній Гуті.

Поза тим спостерігачі повідомляють, що цього тижня у Східній Гуті загинули більше 460 осіб.

США, Британія та Франція закликали схвалити резолюцію без жодних зволікан, що дозволило б постачання гуманітарної допомоги в уражені райони Сирії. Президент США Дональд Трамп виступив з різкою критикою уряду Сирії і її союзників, Росії та Ірану: "Те, що ці три країни зробили людям протягом останнього короткого періоду часу є ганьбою".

Представник Франції в ООН Франсуа Деллатре заявив, що сирійська трагедія може стати початком кінця ООН як такої.

Проект резолюції, ініційованої Кувейтом і Швецією, закликає до загального перемир'я, яке має набути чинності через 72 години після ухвалення резолюції.

Напередодні лідери Франції та Німеччини написали президенту РФ Володимиру Путіну, щоб попросити про підтримку заклику Радбезу ООН до негайного встановлення перемир’я у Сирії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова погодити резолюцію Ради безпеки ООН щодо гуманітарної паузи в сирійській східній Гуті, але потрібні гарантії всіх гравців щодо готовності дотримуватися перемир'я.