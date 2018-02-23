Радбез ООН у п'ятницю проведе відкладене через РФ голосування щодо Сирії

П'ятниця, 23 лютого 2018, 08:16

Рада Безпеки ООН в п'ятницю голосуватиме за проект резолюції про 30-денне перемир'я в Сирії, яке дозволить поставити гуманітарну допомогу та здійснити евакуацію зі Східної Гути.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі не відомо, чи підтримає текст резолюції Росія. У четвер через позицію Росії голосування за відповідним проектом не відбулося. Постпред Москви в Раді Безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ цілий ряд змін.

Які російські поправки внесені у текст, поки що не відомо. Голосування у Нью-Йорку заплановане на 11 годину ранку за місцевим часом. Аби документ схвалили, необхідні 9 голосів "за" та жодного вето з боку постійних членів Ради безпеки ООН Росії, Китаю, США, Великої Британії і Франції.

Від початку громадянської війни у Сирії Росія, союзник сирійського президента Башара Асада, наклала 11 вето на сирійські резолюції у Раді безпеки.

Голосування відбувається на тлі жорстоких бомбардувань у районах Східної Гути, які контролюють сирійські повстанці. За п’ять днів атак загинули понад 300 осіб.

Цивільні заявляють, що сирійські сили скидають "бочкові бомби" на ринки та медичні центри.

Дамаск і Москва заперечують бомбардування цивільних районів та звинувачують повстанців у тому, що ті використовують мирних жителів як живий щит.