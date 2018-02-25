Земан – маріонетка Кремля: у Чехії критикують президента через тиск у справі хакера з РФ

Неділя, 25 лютого 2018, 10:50

Чеські політики критикують президента Мілоша Земана за спроби вплинути на рішення міністра юстиції щодо екстрадиції російського хакера Євгенія Нікуліна до Росії, а не до США, де на нього чекає більше покарання.

Про це повідомляє Aktualne.

Чеська влада заарештувала Нікуліна у жовтні 2016 року у співпраці з ФБР. Інтерпол видав на нього міжнародний ордер. Росіянина звинуватили у зломі комп'ютерів і крадіжці інформації у LinkedIn, Dropbox та інших компаній.

Верховний суд Чехії дозволив екстрадицію Нікуліна до США або Росії. Остаточне рішення у цій справі має прийняти міністр юстиції Чехії.

Раніше чеські ЗМІ повідомляли про неодноразові спроби Земана вплинути на рішення міністра юстиції Роберта Пелікана. У суботу міністр підтвердив цю інформацію виданню Aktualne.

"Правда, що цього року відбулися дві зустрічі, під час яких мене президент просив, щоб я не видавав російського громадянина Сполученим Штатам, а екстрадував його в Росію", - сказав Роберт Пелікан.

Ця інформація викликала хвилю критики на адресу Мілоша Земана серед чеських політиків, які наголошують, що президент не має права втручатися у роботу міністра.

"Це викликає абсолютне обурення. Соромно, коли президент намагається вплинути на міністра юстиції у цьому питанні, це крок назад до Путіна, і я відчуваю відразу до такого способу поведінки", - розлютився колишній глава МЗС Чехії Карел Шварценберг.

"Президент Земан тільки підтверджує, що його зв'язки з Росією надзвичайно сильні, де-факто він представляє більше свої інтереси, ніж чеські. Тиск на міністра виходить за рамки його компетенції, я сподіваюся, що міністр не піддасться тиску", - каже депутат Європарламенту Павел Теличка.

"Тиск президента щодо видачі Нікуліна Росії підтверджує, що Земан є маріонеткою Кремля, яка перетворює Чехію у підпорядковану Путінові губернію. Це ще один крок Земана проти демократичного спрямування нашої країни та її прозахідного курсу", - критикує дії президента представниця "Громадянської демократичної партії" Мирослава Немцова.