Знайти
АКТУАЛЬНО

Лідери КНДР зробили бразильські паспорти для можливості втечі з країни - ЗМІ

Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії - ЗМІ

В спілці угорців переконані, що їхній офіс підірвали не українці

У Польщі затримали підозрюваних у підпалі спілки угорців в Ужгороді

Суд дозволив німецьким містам заборонити в’їзд дизельним авто

Єврокомісія у середу обговорить нову макрофінансову допомогу Україні – журналіст

ЄСПЛ: Україна має заплатити компенсацію дівчині, яка смажила яєчню на "вічному вогні"






Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії - ЗМІ

Вівторок, 27 лютого 2018, 18:44
Версія для друку Коментарі

Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.

Про це повідомляється на сайті Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

За даними розслідувачів OCCRP, у розпорядженні яких опинився відповідний звіт, інформатор повідомив керівництво банку, що їхні процедури боротьби з відмиванням грошей в їхній естонській філії не діють, і що банк, можливо, "скоїв кримінальний злочин", допомагаючи компанії, яка вже зробила кілька підозрілих транзакцій та фактичними господарями якої є "сім'я Путіна і ФСБ".

Повідомляється, що компанія Lantana Trade LLP у 2013 році подала неправдиві дані в реєстраційну палату Великої Британії, повідомивши про обмежений фінансовий оборот та неактивний статус. Однак, щодня через її рахунки проходили величезні суми грошей.

Естонське відділення банку не могло одразу встановити, хто контролює компанію, яка проводила підозрілі платежі. І тільки після того, як перекази були вже зроблені, філія розпочала внутрішнє розслідування, яке виявило, що справжні власники компанії були причетні до кількох російських банків, які були закриті в останні роки.

Зокрема, естонське відділення Danske Bank з'ясувало, що компанія Lantana Trade LLP була пов'язана з "Промсбербанком", який позбувся ліцензії в 2015 році, та "Російським земельним банком", членом правління яких був Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ.

Серед акціонерів "Промсбербанку" були також Олексій Куліков, арештований в 2016 році за "масштабні фальсифікації", та Олександр Григор'єв, банкір зі зв'язками в ФСБ, арештований за відмивання грошей у 2015 році.

Всі троє були пов'язані з так званою аферою дзеркальних торгів у московському відділенні Deutsche Bank -  йдеться про схему на 10 мільярдів доларів, яка дозволила деяким російським клієнта перевести рублі у долари.

В ході слідства філії Danske Bank, їхній менеджер прилетів до Москви, щоб з'ясувати, хто насправді володіє компанією Lantana. Після зустрічі у штаб-квартирі компанії він заявив, що клієнти були розлючені.

А вже через кілька днів, невідомі російськомовні особи в Таллінні попередили співробітників банку, щоб ті "не ходили поодинці вночі додому".

Незабаром естонська філія закрила рахунок компанії Lantana Trade LLP та 20 інших компаній, між якими здійснювався обмін дуже великими сумами грошей. 

Зазначається, що Danske Bank розпочав розслідування того, що сталося в естонській філії лише в 2017 році, після того, як стали відомі інші речі, пов'язані з відмиванням грошей.

Напередодні, 27 лютого, банк заявив, що розслідування все ще триває.

Як відомо, Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах з відмивання грошей - йдеться про мільярди доларів з Азербайджану. Частина коштів тоді опинилася у кишенях європейських політиків, які хвалили режим в Баку, що постійно порушує права людини.

Ще одне розслідування 2017 року, яке отримало назву "Russian Laundromat", виявило, що 20-80 мільярдів доларів США було виведено з Росії через мережу банків, включаючи також Danske Bank.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:44
До Сенату США внесли законопроект про підтримку кібербезпеки України
20:26
Польська делегація летить в Ізраїль через скандальний закон про Інститут нацпам’яті
19:26
Фото
Лідери КНДР зробили бразильські паспорти для можливості втечі з країни - ЗМІ
19:16
США запровадили санкції проти осередків ІДІЛ у п'яти країнах
18:50
У Чорногорії опозиція бойкотуватиме засідання парламенту, на якому виступить Юнкер
18:44
Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії - ЗМІ
17:51
Німецькі ультраправі виграли у Конституційному суді справу проти міністра
17:42
У Македонії заявили про чотири варіанти назви країни для вирішення суперечки
17:22
У Європарламенті назвали поганою ідеєю відновлення співпраці з Держдумою
17:21
"Нафтогаз" відновив імпорт газу з ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Палити і підривати: хроніка нищення угорських символів та будівель на Закарпатті

Складається враження, що це хтось системно працює над перетворенням найзахіднішої області України на регіон нестабільності, над створенням атмосфери конфлікту на етнічному ґрунті. Так само, як це роками відбувалося на Донбасі та в Криму...

Наталія Бутирська, для Європейської правди

Спільний прапор омани: чому Олімпіада лише посилила напругу між Кореєю та КНДР

Офіційний Сеул тішиться надіями, що спільна участь обох Корей на Олімпіаді прокладе шлях до зниження напруги. Однак опозиція порівнює нинішню ситуацію із затишшям перед війною. Адже КНДР намагається виграти час для завершення своєї ядерної програми.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  