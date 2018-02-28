Поліція Словаччини вже затримала одну особу у зв'язку з вбивством журналіста

Середа, 28 лютого 2018, 20:34

Поліція Словаччини вже затримала одну особу у зв'язку з убивством журналіста Яна Куцяк та його дівчини.

Про це повідомив глава словацької поліції Тібор Гашпар, передає Aktuality.sk.

Під час прес-конференції Гашпар заявив, що у поліції є гарячий слід у розслідуванні вбивства журналіста.

"У нічні години навколо села Велька Мача правоохоронні органи проводили безпекові заходи", - сказав Гашпар. Тоді робота співробітників поліції була пов'язана з інформацією щодо іншого злочину.

За його словами, поліція володіє інформацією про те, що нібито у п'ятницю дві особи, які вже давно підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із наркотиками, говорили про те, що необхідно взяти зброю та їхати в село Велька Мача. Як відомо, саме у цьому населеному пункті було вбито журналіста та його дівчину.

Гашпар повідомив, що поліція провела рейди, у ході яких було вилучено боєприпаси та зброю. Один підозрюваний був затриманий.

За його словами, наразі неясно, чи є безпосередній зв'язок із вбивством, проте поліція йде по цьому сліду.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".