Знайти
АКТУАЛЬНО

Палата представників США схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України

Новий уряд Німеччини підтримуватиме Україну в обмін на виконання умов

Міністр оборони розповів, коли Україна отримає протитанкові комплекси Javelin

У Німеччині домовилися про формування "Великої коаліції"

Франція розкритикувала Польщу: не слід переписувати історію

Україна створює представництво Міністерства закордонних справ в Ужгороді

Діалог із польськими істориками можливий лише на території України - заява УІНП






Польська опозиція готує альтернативу закону про Інститут нацпам’яті

Середа, 07 лютого 2018, 17:17
Версія для друку Коментарі

Польська опозиційна партія "Громадянська платформа" підготує власний законопроект про Інститут національної пам'яті, у якому будуть змінені найбільш суперечливі положення закону.

Про це після зустрічі з послом США в Польщі повідомив лідер партії Гжегож Схетина, інформує Onet.pl.

Схетина підкреслив, що підписання змін до закону президентом Дудою викликає "здивування найважливіших союзників", в тому числі американських політиків.

"Я кажу про це, тому що це важливе питання. Відносини зі Сполученими Штатами є гарантією нашої безпеки", - заявив Схетина.

Політик стверджує, що "Громадянська платформа" не буде стояти осторонь подій та наслідків, які можуть виникнути в результаті набуття чинності закону.

"Ми оголосимо про зміни до цього закону щодо найкритичніших моментів, які створюють похмуру картину польської історичної політики і всього, що сталося в польському парламенті, і було санкціоновано президентом Дудою", - додав політик.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку. 

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
08:55
Очолювана США коаліція запобігла нападу союзних сил Асада у Сирії: понад 100 загиблих
08:25
Трамп хоче дати свідчення у справі про втручання Росії
07:57
Нідерланди передали в Суд ЄС справу про права британців після Brexit
07:37
Палата представників США схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України
20:48
В МЗС заявили про узгодження з Угорщиною шляхів врегулювання мовного питання
20:24
Макрон підтримав ідею прописати специфіку Корсики у Конституції
19:39
Мартін Шульц анонсував свою відставку з поста лідера німецьких соціал-демократів
19:01
Польща знову вимагає від РФ повернути уламки літака Качинського
18:59
Без угоди з Косовом Сербія не стане членом ЄС - єврокомісар
18:44
Естонія продовжить облаштування кордону з РФ попри різке зростання вартості робіт
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Хюг Мінгареллі, посол Євросоюзу

"Ви не можете зазнати поразки": відверта промова посла ЄС в Україні

"Ви не зможете досягти успіху, якщо більшість громадян буде шукати можливість просто вижити, і в той самий час на вулицях буде більше Porche, Ferrari та Lamborghini, аніж у Римі, в Парижі чи в Берліні. Бо тоді це не країна, тоді це – бананова республіка..."

Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Доведеться створити нову карту України": посланець Меркель та Зубко розкрили плани адмінреформи

Віце-прем’єр вперше публічно визнав, що колись доведеться переходити до "примусового" об’єднання громад. Окрема увага – до нацменшин на Закарпатті. А заморожена через "особливий статус ОРДЛО" конституційна реформа може отримати нове дихання...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  