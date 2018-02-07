Польська опозиція готує альтернативу закону про Інститут нацпам’яті

Середа, 07 лютого 2018, 17:17

Польська опозиційна партія "Громадянська платформа" підготує власний законопроект про Інститут національної пам'яті, у якому будуть змінені найбільш суперечливі положення закону.

Про це після зустрічі з послом США в Польщі повідомив лідер партії Гжегож Схетина, інформує Onet.pl.

Схетина підкреслив, що підписання змін до закону президентом Дудою викликає "здивування найважливіших союзників", в тому числі американських політиків.

"Я кажу про це, тому що це важливе питання. Відносини зі Сполученими Штатами є гарантією нашої безпеки", - заявив Схетина.

Політик стверджує, що "Громадянська платформа" не буде стояти осторонь подій та наслідків, які можуть виникнути в результаті набуття чинності закону.

"Ми оголосимо про зміни до цього закону щодо найкритичніших моментів, які створюють похмуру картину польської історичної політики і всього, що сталося в польському парламенті, і було санкціоновано президентом Дудою", - додав політик.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.