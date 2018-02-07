Польская оппозиция готовит альтернативу закону об Институте нацпамяти

Среда, 07 февраля 2018, 17:17

Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" подготовит собственный законопроект об Институте национальной памяти, в котором будут изменены наиболее противоречивые положения закона.

Об этом после встречи с послом США в Польше сообщил лидер партии Гжегож Схетына, информирует Onet.pl.

Схетына подчеркнул, что подписание изменений в закон президентом Анджеем Дудой вызывает "удивление важнейших союзников", в том числе американских политиков.

"Я говорю об этом, потому что это важный вопрос. Отношения с Соединенными Штатами являются гарантией нашей безопасности", - заявил Схетына.

Политик утверждает, что "Гражданская платформа" не будет стоять в стороне от событий и последствий, которые могут возникнуть в результате вступления в силу закона.

"Мы объявим об изменениях в этот закон по самым критическим моментам, которые создают мрачную картину польской исторической политики и всего того, что произошло в польском парламенте и было санкционировано президентом Дудой", - добавил политик.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Украина ранее призвала польского президента не подписывать принятые парламентом изменения.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Больше о конфликте читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "За что хотят наказывать украинцев: детали и последствия скандального польского закона".