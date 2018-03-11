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"Національний фронт" остаточно розірвав зв'язок зі своїм засновником Ле Пеном

Неділя, 11 березня 2018, 13:15
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Засновника партії "Національний фронт" і батька сьогоднішньої очільниці партії Марін Ле Пен Жан-Марі Ле Пена позбавили пожиттєвого статусу почесного президента політичної сили.

Як повідомляє BFM-TV, це рішення схвалив конгрес партії у Ліллі в неділю.

79,9% членів конгресу проголосували за скасування посту почесного президента і таким чином усунули з цієї посади Жан-марі Ле Пена.

Крім того, члени конгресу переобрали Марін Ле Пен главою "Нацфронту" - вона була єдиною кандидатурою на цю посаду.

Конфлікт між Марін Ле Пен та її батьком тривав роками і сьогоднішнє рішення конгресу партії є великим ударом для Жан-Марі Ле Пена.

В лютому апеляційний суд Версаля остаточно підтвердив виключення Жан-Марі Ле Пена з його власної партії, яку він заснував у 1972 році. Відтоді з партією Ле Пена пов’язував тільки символічний статус почесного президента, який сьогодні він втратив.

"Національний фронт" виключив Ле Пена з партії 2015 року за антисемітські заяви. Зокрема, про те, що газові камери були "лише деталлю" Другої світової війни.

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