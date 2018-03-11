"Национальный фронт" окончательно разорвал связь со своим основателем Ле Пеном

Воскресенье, 11 марта 2018, 13:15

Основателя партии "Национальный фронт" и отца сегодняшней руководительницы партии Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена лишили пожизненного статуса почетного президента политической силы.

Как сообщает BFM-TV, это решение одобрил конгресс партии в Лилле в воскресенье.

79,9% членов конгресса проголосовали за отмену поста почетного президента и таким образом отстранили от этой должности Жан-Мари Ле Пена.

Кроме того, члены конгресса переизбрали Марин Ле Пен главой "Нацфронта" - она ​​была единственной кандидатурой на эту должность.

Конфликт между Марин Ле Пен и ее отцом длился годами и сегодняшнее решение конгресса партии является большим ударом для Жан-Мари Ле Пена.

В феврале апелляционный суд Версаля окончательно подтвердил исключение Жан-Мари Ле Пена с его собственной партии, которую он основал в 1972 году. С тех пор с партией Ле Пена связывал только символический статус почетного президента, сегодня он его потерял.

"Национальный фронт" исключил Ле Пена из партии в 2015 году за антисемитские заявления. В частности, о том, что газовые камеры были "только деталью" Второй мировой войны.