Найти
АКТУАЛЬНО

В НАТО настаивают, что не изменили политику в отношении Украины

МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Отравление Скрипаля: сотни британцев призвали постирать одежду через токсическое вещество

В Польше не работает большинство магазинов - начал действовать запрет на торговлю

Могерини: Украине следует удвоить работу в важнейших сферах

Несколько тысяч этнических венгров требовали автономии в Румынии

Лондон готовит санкции против коррумпированных российских чиновников - СМИ






"Национальный фронт" окончательно разорвал связь со своим основателем Ле Пеном

Воскресенье, 11 марта 2018, 13:15
Версия для печати Комментарии

Основателя партии "Национальный фронт" и отца сегодняшней руководительницы партии Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена лишили пожизненного статуса почетного президента политической силы.

Как сообщает BFM-TV, это решение одобрил конгресс партии в Лилле в воскресенье.

79,9% членов конгресса проголосовали за отмену поста почетного президента и таким образом отстранили от этой должности Жан-Мари Ле Пена.

Кроме того, члены конгресса переизбрали Марин Ле Пен главой "Нацфронта" - она ​​была единственной кандидатурой на эту должность.

Конфликт между Марин Ле Пен и ее отцом длился годами и сегодняшнее решение конгресса партии является большим ударом для Жан-Мари Ле Пена.

В феврале апелляционный суд Версаля окончательно подтвердил исключение Жан-Мари Ле Пена с его собственной партии, которую он основал в 1972 году. С тех пор с партией Ле Пена связывал только символический статус почетного президента, сегодня он его потерял.

"Национальный фронт" исключил Ле Пена из партии в 2015 году за антисемитские заявления. В частности, о том, что газовые камеры были "только деталью" Второй мировой войны.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:24
В Латвии предъявлены обвинения российскому шпиону
15:15
Следующий глава МВД Германии обещает жесткую политику в отношении мигрантов
15:04
В НАТО настаивают, что не изменили политику в отношении Украины
14:46
МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье
13:41
Отравление Скрипаля: сотни британцев призвали постирать одежду через токсическое вещество
13:15
"Национальный фронт" окончательно разорвал связь со своим основателем Ле Пеном
12:49
В Молдове министр юстиции уходит в отставку после телефонного скандала
12:33
В Польше не работает большинство магазинов - начал действовать запрет на торговлю
12:01
Могерини: Украине следует удвоить работу в важнейших сферах
11:46
Могерини рассказала, в каких сферах ЕС будет взаимодействовать с Россией
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украины и НАТО

Несколько государств-членов НАТО боялись запускать процесс политического сближения с Украиной. А восстановление "статуса аспиранта" стало первым шагом в таком процессе... Но хотя нынешний шаг Альянса важен, он точно не является решающим...

Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Орбан меняет стратегию: партия власти Венгрии столкнулась с проблемой накануне выборов

В избирательную кампанию в Венгрии, где, казалось бы, все уже решено, неожиданно вернулась хоть какая-то интрига. Местные выборы дали четкий сигнал: власть "Фидес" и Виктора Орбана не вечна. В ответ власти снова усиленно заговорили о "врагах Венгрии".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  