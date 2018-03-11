Український школяр отримав листа від королеви Єлизавети II

Неділя, 11 березня 2018, 15:35

Запорізький школяр отримав листа від королеви Великої Британії Єлизавети II.

Лист за підписом королеви 10-річний хлопчик із Запоріжжя Савелій Васильєв отримав у відповідь на своє звернення-прохання розповісти про життя у Букінгемському палаці, повідомляє "Укрінформ".

Як розповів виданню школяр, він давно цікавився культурою Британії, але відповідей на всі запитання, які його цікавили, отримати не міг, тому й надіслав листа Єлизаветі ІІ.

"Я давно цікавився культурою Великої Британії: англійськими казками і легендами про короля Артура, лицарів Круглого столу і чарівника Мерліна, вивчав географію цієї острівної держави, Букінгемський палац, багато читав про англійську королеву, намагався уявити собі її життя. І одного разу вирішив написати Єлизаветі II – запитати, чи почувається вона по-справжньому королевою у своїх королівських палатах, який з 6 тронів у неї найулюбленіший, чи вірить вона, що чарівник Мерлін існував тощо", - сказав Савелій.

За його словами, через деякий час після відправлення листа він отримав від королеви Великої Британії офіційну відповідь: лист, підготовлений за дорученням Єлизавети II її фрейліною Дженніфер Гордон-Леннокс.

У листі була висловлена подяка королеви за справжній інтерес до королівської родини та англійської культури. Сам лист, за словами хлопчика, надрукований на королівському папері кольору слонової кістки з гербом Букінгемського палацу, а звернення і підпис зроблені від руки.

Разом з посланням від королеви Великої Британії запорізький школяр отримав також кілька інформаційних лифлетів з Букінгемського палацу.