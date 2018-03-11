Украинский школьник получил письмо от королевы Елизаветы II

Воскресенье, 11 марта 2018, 15:35

Запорожский школьник получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II.

Письмо за подписью королевы 10-летний мальчик из Запорожья Савелий Васильев получил в ответ на свое обращение-просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце, сообщает "Укринформ".

Как рассказал школьник, он давно интересовался культурой Великобритании, но ответов на все вопросы, которые его интересовали, получить не мог, поэтому и направил письмо Елизавете II.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить себе ее жизнь. И однажды решил написать Елизавете II - спросить, чувствует ли она по-настоящему себя королевой в своих королевских палатах, какой с 6 тронов ее любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и т.д.", - сказал Савелий.

По его словам, через некоторое время после отправки письма он получил от королевы Великобритании официальный ответ: письмо, подготовленное по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс.

В письме была высказана благодарность королевы за неподдельный интерес к королевской семьи и английской культуре. Само письмо, по словам мальчика, напечатанное на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделанные от руки.

Вместе с посланием от королевы Великобритании запорожский школьник получил также несколько информационных лифлетов из Букингемского дворца.