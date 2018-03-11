Швеція готова провести історичну зустріч Трампа і Кім Чен Ина

Неділя, 11 березня 2018, 17:23

Швеція готова провести історичну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен, повідомляє The Local.

"Якщо ми можемо якимось чином допомогти, ми це зробимо", - сказав Левен на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу.

У інтерв’ю шведським ЗМІ Левен наголосив на ролі Швеції, яку вона відігравала раніше. Справа в тому, що американські дипломати в минулому використовували посольство Швеції в Пхеньяні як канал спілкування з КНДР.

"Я не хочу занадто спекулювати щодо того, що це (можливо допомога Швеції у переговорах. – Ред.) може означати…. Але той факт, що ми є захисною силою для США, що ми були на кордоні з 1950-их, що ми мали посольство у Пхеньяні від початку 1970-их, дає нам такі відносини з Північною Кореєю, у яких, як ми відчуваємо, вони нам довіряють", - сказав Левен.

Американські ЗМІ, такі як Washington Post та ABC News, раніше називали Швецію можливим місцем зустрічі Трампа і Кім Чен Ина.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

ЄС привітав готовність президента США Дональда Трампа зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.