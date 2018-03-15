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США ввели санкції проти російської "фабрики тролів" та співробітників ГРУ

Четвер, 15 березня 2018, 16:38
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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".

Документ опублікований на сайті Мінфіну США.

До списку внесені прізвища 19 фізичних осіб, більшість з яких фігурували у звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

До списку потрапив, зокрема, Євгеній Пригожин, багатий російський бізнесмен, відомий як "шеф-кухар Путіна". Мюллер стверджував, що він контролював "фабрик тролів" через дві компанії.

Мінфін також оголосив про санкції проти Федеральної служби безпеки Росії та її Головного розвідувального управління - служби військової розвідки. Глава ГРУ Ігор Коробов разом з п'ятьма іншими колишніми чи нинішніми старшими представниками служби також внесений до санкційного списку.

Нові санкції передбачають заборону на в’їзд до Сполучених Штатів та замороження будь-яких активів, які фігуранти списку можуть мати в країні.

Як відомо, американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу.

У США також триває робота спеціального прокурора Мюллера, який серед іншого має встановити, чи координувалось російське втручання на рівні контактів між штабом Трампа та урядом Росії.

У лютому Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента США.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

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