В ПАРЄ намагаються подолати бюджетну кризу після відмови РФ платити внески

Субота, 17 березня 2018, 10:31

Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи, засідання якого відбулося в Парижі в п’ятницю, ухвалив перше рішення ПАРЄ щодо поточної фінансової кризи в організації.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Асамблеї.

Депутати на зустрічі в Парижі вирішили викреслити турецьку мову з-поміж робочих мов Асамблеї. В разі бажання, Туреччина може самостійно, власним коштом забезпечити переклад пленарних та комітетських засідань своєю мовою.

В ПАРЄ не уточнюють, яку суму це дозволить зекономити. Водночас, наголошується, що це "перше з рішень", спрямованих на економію.

Як відомо, від середини 2017 року Росія припинила сплату внесків до бюджету Ради Європи. Восени минулого року криза додатково поглибилася: Туреччина вирішила відмовитися від статусу одного з основних платників і повернутися до сплати мінімального внеску.

Як підсумок, у фінансуванні РЄ утворилася діра обсягом близько 10% бюджету. Бюджет Асамблеї на 2018-19 роки також зменшено на майже 9%.