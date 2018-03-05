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ПАРЄ має позачергово змінити президента через його поразку на виборах в Італії

Понеділок, 05 березня 2018, 15:59
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Парламентській асамблеї Ради Європи доведеться позачергово змінити президента, оскільки чинний голова ПАРЄ, соціаліст Мікеле Ніколетті зазнав поразки на парламентських виборах в Італії.

Ніколетті балотувався до нижньої палати парламенту у провінції Тренто і, за підсумками виборів, зайняв друге місце, повідомляє Giudicarie.

Соціаліста у цьому окрузі підтримали 29,57% виборців. Його суперниця із націоналістичної партії "Ліга Півночі" Ванесса Каттої перемогла, набравши 37,50% голосів.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала своїм президентом італійського депутата Мікеле Ніколетті під час сесії у січні. Очікувалося, що Ніколетті повинен обіймати посаду президента протягом двох років – за традицією асамблеї, президента переобирають на другий рік без дискусій.

Наразі невідомо, коли саме має відбутися ротація; швидше за все, це станеться вже на наступній сесії, 23 квітня. Ніколетті втратить мандат депутата асамблеї, щойно Італія повідомить Страсбург про новий склад національної делегації. Враховуючи, що новий парламент Італії почне роботу вже 29 березня, він матиме майже 4 тижні для такого повідомлення. Водночас є шанс, що Ніколетті спробує залишитися на посаді до кінця поточного року, оскільки регламентом ПАРЄ не передбачена ситуація із втратою президентом повноважень у національному парламенті, яка склалася зараз. Та наступного року Ніколетті гарантовано не зможе обіймати цю посаду.

Новим президентом ПАРЄ стане представник соціалістів, оскільки, за принципом ротації, саме за ними закріплена квота голови ПАРЄ до кінця наступного року. Домовленостей про конкретного наступника Ніколетті наразі немає, оскільки на попередніх сесіях він був переконаний у своїй перемозі на національних виборах.

Для України важливо, що Ніколетті відігравав особливу роль у переговорах про зняття санкцій з Росії в ПАРЄ. Він є ініціатором та очільником ad-hoc комісії, яка має напрацювати шляхи повернення російської делегації до асамблеї.

Наразі ця комісія є єдиним органом асамблеї, в якому беруть участь російські депутати. Її наступне засідання відбудеться 16 березня в Парижі. 

Нагадаємо: за збігом обставин, попередній президент ПАРЄ, обраний у черговому порядку, також був вимушений достроково скласти свої повноваження. Йдеться про скандально відомого іспанського сенатора Петро Аграмунта, який обіймав  цю посаду у 2016-17 роках та звільнився через звинувачення у зв'язках з росіянами.

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