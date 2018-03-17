В ПАСЕ пытаются преодолеть бюджетный кризис после отказа РФ платить взносы

Суббота, 17 марта 2018, 10:31

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, заседание которого состоялось в Париже в пятницу, принял первое решение ПАСЕ относительно текущего финансового кризиса в организации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассамблеи.

Депутаты на встрече в Париже решили вычеркнуть турецкий язык из числа рабочих языков Ассамблеи. В случае желания, Турция может самостоятельно, за свой счет обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний своим языком.

В ПАСЕ не уточняют, какую сумму это позволит сэкономить. Вместе с тем, отмечается, что это "первое из решений", которое направлено на экономию.

Как известно, от середины 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет Совета Европы. Осенью прошлого года кризис дополнительно углубился: Турция решила отказаться от статуса одного из основных плательщиков и вернуться к уплате минимального взноса.

Как итог, в финансировании СЕ образовалась дыра объемом около 10% бюджета. Бюджет Ассамблеи на 2018-19 годы также уменьшено почти на 9%.