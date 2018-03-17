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Вісім міністрів закордонних справ написали спільну статтю щодо Криму

Субота, 17 березня 2018, 10:57
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Вісім міністрів закордонних справ написали спільну статтю з приводу четвертої річниці незаконної анексії Росією українського Криму.

Стаття "Чотири роки по тому - але ми не забудемо незаконно окупований Крим" опублікована на сайті Euobserver.

Зазначимо, що статтю спільно написали міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом та глава МЗС України Павло Клімкін.

"Чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Росія прийняла остаточний крок до незаконної окупації Криму, який є частиною суверенної території України, що було визнано Росією у ряді міжнародних договорів. Приєднання Криму Росією включає серію протиправних дій: від використання замаскованих російських елітних військ - до поспішної організації – порушуючи українське та міжнародне право – нелегітимного "референдуму", - згадують автори статті про події 2014 року.

Міністри нагадали, що світова спільнота не визнає претензії Росії щодо Криму та продовжує засуджувати незаконну анексію українського півострова.

"Разом з багатьма іншими партнерами, включаючи Сполучені Штати, Канаду і Норвегію, Європейський Союз проводить політику невизнання та режиму санкцій, щодо людей і організацій, причетних до незаконної анексії. Будівництво Керченського мосту буде розглядатися в цьому контексті. ЄС також ввів заборону на торгівлю, інвестиції та обмеження на поїздки і туризм", - йдеться у статті.

Глави МЗС, звертаючи увагу на порушення прав людини у Криму, закликали РФ негайно звільнити Олега Сенцова та ще 60 інших політичних в'язнів, а також надати доступ до українського півострова міжнародним моніторинговим організаціям.

Міністри ще раз нагадали, що ЄС не визнає виборів, проведених Росією в Криму.

"Ми не дозволимо, щоб питання Криму було знято з міжнародного порядку денного... Те, що відбулося в Криму - стосується не тільки України, це стосується нас усіх. Ось чому ми не забудемо та не відмовимося від Криму", - наголошується у спільній статті.

Раніше в ЄС підтвердили, що не будуть визнавати вибори президента РФ в незаконно анексованому Криму.

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