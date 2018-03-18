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Британія має продовжити термін виходу з ЄС, якщо буде необхідно - депутати

Неділя, 18 березня 2018, 15:55
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Великобританія повинна розглянути можливість обмеженого продовження процесу виходу з Європейського союзу, якщо це необхідно для узгодження деталей майбутніх відносин з блоком.

Про це йдеться в звіті комітету британського парламенту з питань Brexit, повідомляє Reuters.

"Протягом короткого часу, яке залишається, важко зрозуміти, як можна буде домовитися про повну угоду про торгівлю та доступ до ринку, а також про низку інших угод, в тому числі у зовнішньополітичних і оборонних питаннях", - йдеться у звіті комітету.

Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей офіційно повідомила ЄС про намір Британії вийти з блоку, запустивши статтю 50 договору про членство 29 березня 2017 року і почавши дворічний період виходу.

Британія заявила, що хоче до кінця жовтня домовитися з ЄС про торговельну угоду, але комітет вважає, що даний термін буде важко здійсненним.

"Якщо істотні аспекти майбутнього партнерства ще не будуть узгоджені в жовтні, уряду слід прагнути до обмеженого продовження терміну дії статті 50 для забезпечення того, щоб політична декларація про майбутнє партнерство, яка є досить докладною і всеосяжною, могла бути завершена", - зазначають депутати.

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