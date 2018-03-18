Британия должна продлить срок выхода из ЕС, если будет необходимо - депутаты

Воскресенье, 18 марта 2018, 15:55

Великобритания должна рассмотреть возможность ограниченного продления процесса выхода из Европейского союза, если это необходимо для согласования деталей будущих отношений с блоком.

Об этом говорится в отчете комитета британского парламента по вопросам Brexit, сообщает Reuters.

"В течение короткого времени, которое остается, трудно понять, как можно будет договориться о полном соглашении о торговле и доступе к рынку, а также о ряде других соглашений, в том числе о внешнеполитических и оборонных вопросах", - говорится в отчете комитета.

Премьер-министр Тереза ​​Мей официально уведомила ЕС о намерении Британии выйти из блока, запустив статью 50 договора о членстве 29 марта 2017 года и начав двухлетний период выхода.

Британия заявила, что хочет к концу октября договориться с ЕС о торговом соглашении, но комитет считает, что этот срок будет трудно выполнимым.

"Если существенные аспекты будущего партнерства еще не будут согласованы в октябре, правительству следует стремиться к ограниченному продлению срока действия статьи 50 для обеспечения того, чтобы политическая декларация о будущем партнерстве, которая является достаточно подробной и всеобъемлющей, могла быть завершена", - отмечают депутаты.