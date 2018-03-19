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ЄС оприлюднив офіційну заяву з вимогами до РФ у справі Скрипаля

Понеділок, 19 березня 2018, 12:34
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Європейський Союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великої Британії, що дуже ймовірно відповідальність за отруєння російського екс-шпигуна Скрипаля несе Російська Федерація.

Про це йдеться у заяві Ради міністрів ЄС на рівні закордонних справ, опублікованій у понеділок.

"Європейський союз рішуче засуджує напад, скоєний проти Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері", мовиться у заяві.

Міністри наголошують, що ЄС шокований використанням вперше за понад 70 років нервово-паралітичної речовини військового класу, розробленої в Росії.

"Використання будь-якої хімічної зброї будь-якою особою є абсолютно неприйнятним і становить загрозу безпеки для всіх нас. Будь-яке таке використання є явним порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", - мовиться у документі.

Євросоюз висунув низку вимог до Росії. Зокрема, закликав РФ терміново відповісти на питання, які ставить Велика Британія та міжнародне співтовариство, і забезпечити негайне та повне розкриття своєї програми "Новічок" перед Організацією із заборони хімічної зброї.

"ЄС висловлює повну солідарність з Великою Британією та підтримку її зусиллям засудити відповідальних за цей злочин", - наголошується в документі.

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