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Джонсон: заперечення Росії у справі Скрипаля все абсурдніші

Понеділок, 19 березня 2018, 10:49
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Глава МЗС Британії заявив, що Росія знаходить все абсурдніші заперечення у справі отруєння колишнього шпигуна Скрипаля.

Про це він заявив у понеділок перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Російські заперечення стають все більш абсурдними. Одного разу вони кажуть, що ніколи не виготовляли "Новічок". Іншого разу, що виготовляли "Новічок", але усі його запаси були знищені. Ще іншого разу вони кажуть, що розробляли "Новічок", всі його запаси були знищені, але деякі з них містичним чином потрапили до Чехії, Швеції, Словаччини, США чи навіть Британії", - заявив Джонсон.

"Я думаю, люди можуть побачити, що це класична російська стратегія приховати голку правди у стозі брехні і затьмарення", - додав британський міністр.

У своєму Twitter Джонсон також повідомив, що обговорює інцидент у Солсбері з європейськими колегами та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіном.

"Дуже сильна підтримка відповіді Великої Британії з боку наших союзників, друзів та партнерів", - написав він.

Нагадаємо, посол Росії в ЄС Володимир Чижов заявив, що джерелом походження отруйної речовини може бути британська науково-дослідна лабораторія.

Заступник комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що Велика Британія могла отримати токсичну речовину "Новічок" від США.

Стокгольм відкидає заяви офіційного представника МЗС РФ про те, що Швеція могла бути джерелом отруйної речовини "Новічок", використаної для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Як відомо, Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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