Джонсон: заперечення Росії у справі Скрипаля все абсурдніші

Глава МЗС Британії заявив, що Росія знаходить все абсурдніші заперечення у справі отруєння колишнього шпигуна Скрипаля.

Про це він заявив у понеділок перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Російські заперечення стають все більш абсурдними. Одного разу вони кажуть, що ніколи не виготовляли "Новічок". Іншого разу, що виготовляли "Новічок", але усі його запаси були знищені. Ще іншого разу вони кажуть, що розробляли "Новічок", всі його запаси були знищені, але деякі з них містичним чином потрапили до Чехії, Швеції, Словаччини, США чи навіть Британії", - заявив Джонсон.

"Я думаю, люди можуть побачити, що це класична російська стратегія приховати голку правди у стозі брехні і затьмарення", - додав британський міністр.

У своєму Twitter Джонсон також повідомив, що обговорює інцидент у Солсбері з європейськими колегами та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіном.

"Дуже сильна підтримка відповіді Великої Британії з боку наших союзників, друзів та партнерів", - написав він.

Discussing the Salisbury incident this morning European colleagues and Ukrainian FM @PavloKlimkin. Very strong support from our allies, friends, and partners for UK response pic.twitter.com/7C8quvXkIz